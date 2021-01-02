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ООО "БелУрожай"
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Мы вернем вам
веру в сад и огород
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"Ваше Хозяйство"

ООО «Ваше Хозяйство» — российская производственная компания, разрабатывающая и производящая широкий спектр товаров для личных подсобных хозяйств населения и садоводов.
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Фермерское хозяйство Ивановское

Фермерское хозяйство Ивановское, пожалуй одно из немногих фермерских хозяйств, где в основе лежит забота и любовь к животным, растениям и в целом к природе. Где сама природа заботится о вашем урожае.
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Компания «Garden Retail Service»

GRS

Национальный поставщик и производитель товаров для сада и огорода, Компания «Гарден Ритейл Сервис»
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Всё для сада и огорода | OOO“БелУрожай” Могилёв

— Вы не представляете свою жизнь без цветов на клумбах и свежих овощей с грядки?
— Вкус только что собранных ягод для Вас никогда не заменят магазинные “безвкусные” плоды?
— Ваш сад или дачный участок, приносящий хорошее настроение даже после трудного рабочего дня, – неотъемлемая часть Вашей жизни?

Если Вы ответили “Да” на эти вопросы, значит, нам есть что Вам предложить.
Каталог товаров компании “БелУрожай” – это огромный ассортимент агротоваров, начиная от семян и заканчивая садовым инвентарем.
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Всё для Сада и огорода в РБ | Как заказать нужный товар

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Хит продаж

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Кальциевая селитра

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Удобрение сухое Фаско 5М Почвопротектор минер. для плод.-ягод гран. 1 кг. 1/5 шт. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско органоминеральное для Картофеля гран. 5 кг. 1/5 шт. Фаско(РФ)

Фаско
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Удобрение сухое Фаско 5М Почвопротектор минер. для Лука и Чеснока гран. 1 кг. 1/5 шт. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско 5М На грядку минер. Лето гран. 0.5 кг. 1/20 шт. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско 5М На грядку минер. Весна гран. 0.5 кг 1/50. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско 5М На грядку минер. в Теплицу гран. 0.5 кг 1/50. (Фаско) РФ

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Удобрение сухое Фаско органоминеральное для Газона гранулированное 2,5 кг. 1/10 шт. (Фаско) РФ

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Удобрение сухое Фаско 5М минеральное для Цветов гранулированное 1 кг. 1/20 шт. (Фаско) РФ

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Удобрение сухое Фаско 5М минеральное гранулированное для Картофеля 1 кг. 1/20 шт. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско органоминеральное Весна гран. 2.5 кг. 1/10 шт. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско органоминеральное Осень гранулированное 2.5 кг. 1/10 шт. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско 5М минерал. Осень гранулированное 1 кг. 1/20 шт. (Фаско) РФ

Фаско
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Удобрение сухое Фаско 5М минерал. для Ягодных кустарников гранулированное 1 кг. 1/20 шт. (Фаско) РФ

Фаско

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