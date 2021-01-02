веру в сад и огород
Всё для сада и огорода | OOO“БелУрожай” Могилёв
— Вы не представляете свою жизнь без цветов на клумбах и свежих овощей с грядки?
— Вкус только что собранных ягод для Вас никогда не заменят магазинные “безвкусные” плоды?
— Ваш сад или дачный участок, приносящий хорошее настроение даже после трудного рабочего дня, – неотъемлемая часть Вашей жизни?
Если Вы ответили “Да” на эти вопросы, значит, нам есть что Вам предложить.
Каталог товаров компании “БелУрожай” – это огромный ассортимент агротоваров, начиная от семян и заканчивая садовым инвентарем.
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Компания “БелУрожай” является первым импортером в Республику Беларусь товаров известных российских поставщиков, таких как “Семена Алтая”, “БиоМастер”, “Ваше Хозяйство”, “Органик Лайн”, “Ивановское”.
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